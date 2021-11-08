Москва, 8 ноября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин уверен, что специалисты сделают все возможное, чтобы технический сбой с QR-кодами больше не повторялся. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 8 ноября, комментируя сбой программы ковидных QR-кодов в России.

Полученный QR-код

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«Технический сбой — ситуация, конечно, непредвиденная и крайне неприятная, но периодически встречается у различных крупных компаний: в прошлом месяце по всему миру несколько часов не работали сервисы Facebook, на прошлой неделе на Ozon продавались товары по крайне низким ценам», — отметил эксперт.

По его мнению, такие кратковременные сбои на бизнесе серьезно никак не отразятся.

«Да, в течение нескольких часов кто-то не смог попасть на работу, кто-то в кафе и прочее, но спустя несколько часов проблему уже исправили», — добавил он.