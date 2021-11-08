София, 8 ноября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. В городе Петрич (юго-запад Болгарии) 77-летний пенсионер, страдавший тяжелой формой COVID-19, разбился, выпав из окна элитной клиники, пишет 8 ноября софийская газета «24 часа».

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Пациент, как сообщили в управлении МВД Болгарии в Благоевградской области, упал с седьмого этажа. Согласно официальной информации, инцидент произошел 8 ноября в 6:20 утра по местному времени (7:20 мск.).

Местный житель, находившийся в реанимационном отделении, самостоятельно отключил себя от капельниц и измерительной аппаратуры. Есть данные о предсмертной записке, в которой пациент пишет, что не верит в перспективы своего окончательного выздоровления.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что супруга погибшего также проходила лечение в указанной клинике. Ранее на почве осложнений, вызванных COVID-19, у нее случился инсульт.

Прокуратура Петрича начала досудебное производство в связи с происшествием. Доказательств насильственной смерти пенсионера нет.

По состоянию на 8 ноября, число граждан Болгарии, заразившихся COVID-19, составило 633 тысячи. Из них скончались 25 074 граждан.