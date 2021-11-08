Москва, 8 ноября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В России с 8 ноября действует новая форма сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках

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Оформленные ранее сертификаты действуют, как и прежде. Они подлежат переоформлению в автоматическом режиме посредством портала «Госуслуги».

Напомним, соответствующий приказ в конце октября был подписан министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.