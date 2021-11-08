Рим, 8 ноября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. В Италии идёт четвертая волна пандемии коронавирусной инфекции. В основном заражаются невакцинированные граждане, а также те, кто привился от COVID-19 более шести месяцев назад. Об этом в эфире канала Sky TG24 заявил советник минздрава Италии профессор Вальтер Риччарди.

Пресс-служба минздрава Удмуртии Коронавирус

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Специалист считает, что заболеваемость растёт по трём причинам: холодный зимний период, неспособность в некоторых странах охватить вакцинацией достаточное количество граждан и частичное ослабление охвата вакцинации тех, кто получил прививку более шести месяцев. Последние уже начинают терять защиту.

«Четвёртая волна эпидемии уже началась, но мы можем её уменьшить, — подчеркнул профессор. — От нас зависит, чтобы она не стал бушующей волной, как в других странах».

Риччарди отметил, что это возможно в том случае, если граждане продолжат использовать средства защиты, делать третьи дозы, а власти правильно управлять тестированием и отслеживанием в школах.

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Профессор отмечает, что существует вероятность ухудшения эпидемической ситуации в январе-феврале 2022 года, «поскольку вспышка COVID-19 оказалась эпидемией с очень предсказуемыми циклами».

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день министерство здравоохранения Италии всерьёз рассматривает возможность определения новых категорий граждан, которые будут обязаны вакцинироваться от коронавирусной инфекции.