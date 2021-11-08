Пенза, 8 ноября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В Пензе пункты вакцинации возвращаются в прежний режим работы. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба регионального минздрава.

ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Привиться от коронавируса или от гриппа можно в торговых центрах: «Коллаж», «САНиМАРТ», «Горизонт», «Весна», «Ритейл-парк», «Атак» и «Универсам 175» можно с понедельника по пятницу с 13:00 до 19:00, в субботу и воскресенье — с 12:00 до 18:00.

Иммунизация в Доме молодежи доступна в будни с 13:00 до 19:00, по выходным дням — с 12:00 до 13:00.

Привиться в городских поликлиниках можно с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00, в субботу и воскресенье — с 08:00 до 13:00.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенскую область доставили 2475 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции «КовиВак».

Читайте также: Победителям пензенского флешмоба о вакцинации подарят абонемент в спортклуб