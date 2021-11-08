Джакарта, 8 ноября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Индонезия получила четыре миллиона доз вакцины против коронавируса от компании Sinovac, сообщает CNN Indonesia.

Sinovac.com Вакцина от коронавируса китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech

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«Вакцины продолжают поступать. 4 миллиона доз вакцины Sinovac доставили 8 ноября 2021 года. Таким образом, общее количество вакцин составляет около 326 млн доз», — заявил министр связи и информации Индонезии Джонни Джи Плейт.

Власти Индонезии нацелены привить от коронавируса не менее 123 млн человек или 70% населения страны к концу 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, количество людей, прошедших полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии, достигло 79 млн человек.