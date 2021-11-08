Таллин, 8 ноября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. С понедельника, 8 ноября, сократился список европейских стран, из которых в Эстонию можно въехать без ограничений. Об этом сообщил эстонский портал ERR со ссылкой на министерство иностранных дел.

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Теперь в так называемый «зеленый список» с показателем кумулятивной заболеваемости ниже 75 на 100 000 населения входят лишь Испания, Мальта и Ватикан, неделей ранее в него входила Италия.

При въезде из Андорры, Италии, Монако, Португалии, Франции, Швеции и Финляндии от требования самоизоляции с 8 ноября можно освободиться, предъявив при въезде справку об отрицательном результате теста на COVID-19.

В этих странах, которые попадают в «желтую» категорию, показатель заболеваемости составляет от 75 до 200 случаев. За неделю из «желтой» категории в «красную"перешли Кипр, Норвегия, Польша, Германия, Сан-Марино и Швейцария.

В «красный» список стран с требованием самоизоляции (в этих странах показатель кумулятивной заболеваемости превышает 200 случаев на 100 000 населения) с 8 ноября входят Австрия, Бельгия, Болгария, Нидерланды, Хорватия, Ирландия, Исландия, Греция, Кипр, Литва, Люксембург, Латвия, Лихтенштейн, Норвегия, Польша, Румыния, Германия, Сан-Марино, Словения, Словакия, Швейцария, Дания, Чехия, Венгрия и Великобритания.