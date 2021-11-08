Мурманск, 8 ноября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Мурманской области план по ковид-вакцинации выполнен на 59% — в числе привитых уже 272,5 тысячи человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Минобороны России Вакцинация

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По данным штаба, за последнюю неделю в регионе вакцинировались более 2,5 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области расширили список мест, для посещения которых необходим QR-код.