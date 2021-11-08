Мурманск, , 09:44 — REGNUM Мурманские власти расширили список мест, для посещения которых требуются QR-коды о вакцинации против коронавируса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе, перечень заведений пополнили солярии, сауны, бани, салоны красоты и торговые центры, в которых нет продуктовых магазинов.

Введение QR-кодов Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

«Эта система […] позволяет людям, которые подошли ответственно к своему здоровью и безопасности окружающих, постепенно возвращаться к нормальной жизни. И благодаря принятым мерам нам удалось стабилизировать ситуацию. Но пока это очень хрупкая стабильность», — цитирует штаб губернатора Андрея Чибиса.

Напомним, в Мурманской области QR-код или справка об отрицательном ПЦР-тесте необходимы также при посещении ресторанов, фитнес-клубов, культурных и спортивных мероприятий.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области на лечении c COVID-19 находятся более 17 тысяч человек.