Джакарта, 8 ноября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Согласно данным правительства Индонезии, число случаев заражения коронавирусом за сутки в стране увеличилось на 244, сообщает CNN Indonesia.

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По состоянию на 8 ноября в Индонезии выявлено 4 248 409 носителей коронавируса.

Кроме того, побороть коронавирус в стране смогли 4 095 078 человек. За сутки коронавирусом переболели 1283 человека.

За сутки от COVID-19 умерли 12 человек. Всего эпидемия унесла жизни 143 557 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, глава агентства по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии Пенни Лукито надеется, что государство сможет участвовать в производстве таблеток от COVID-19.