Санкт-Петербург, 8 ноября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Ленинградской области прививки от коронавируса сделали более 720 тыс. местных жителей, полностью завершили вакцинацию более 636 тыс. человек. Об этом 8 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению.

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт вакцинации от COVID-19

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С начала массовой вакцинации в Ленобласть поступил 941 241 комплект вакцин. На данный момент в регионе привито 723 064 человека из них полностью привит 636 731 человек. Еще 39 506 жителей Ленобласти уже прошли ревакцинацию.

«В предыдущие сутки привито 1718 человек, в том числе 152 человека закончили вакцинацию», — подытожили в ведомстве.

Напомним, население Ленинградской области составляет порядка 1,9 млн человек, включая несовершеннолетних. В планах у властей — привить около 900 тыс. жителей региона.