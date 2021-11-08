Брянск, 8 ноября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Иркутской области надеются на очный формат обучения после каникул, однако гарантировать это нельзя. Об этом 8 ноября заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Эти варианты мы тоже рассматриваем. Но пока мы рассчитываем, эту неделю посмотрим, и если будет какая-то стабилизация, мы выйдем на очный формат обучения», — заявил Кобзев.

Отметим, что в Иркутской области школьные каникулы продлены на неделю — до 14 ноября — в 10 муниципалитетах.