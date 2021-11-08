Брянск, 8 ноября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В Иркутской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом среди детей, что ставит вопрос о возможном переходе на дистанционные формы обучения. Об этом 8 ноября заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы будем смотреть дальше. Конечно, я надеюсь на лучшее, мы против дистанционного обучения. Но сама эта ситуация… мы должны уже формировать ответные действия. Пока мы не планируем, но в резерве этот вариант тоже рассматриваем», — заявил Кобзев.

Он отметил, что в регионе готовятся к жизни в условиях «четвёртой волны коронавируса».

«Она продлится от шести до десяти недель, поэтому мы жителей предупреждали, что в этот период, 6−10 недель, нужно поберечь себя, своих детей, и самое главное для нас — это разобщение. Точно не должно быть скученности, точно места массового пребывания людей должны быть разобщены. В этом нас всегда поддерживают и министерские работники, и Роспотребнадзор», — указал он.