Джакарта, 8 ноября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Глава агентства по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии Пенни Лукито надеется, что государство сможет участвовать в производстве таблеток от COVID-19, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

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«Конечно, мы счастливы, что есть таблетки от COVID-19. В будущем у нас будет возможность наладить собственное производство», — заявила Пенни Лукито в здании парламента Индонезии.

Индонезия сейчас проходит регистрацию для получения лицензии на производство таблеток от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии снова расширило применение ограничений по коронавирусу за пределами Явы и Бали.

Подробнее в материале:Власти Индонезии продлили действие ограничений по коронавирусу