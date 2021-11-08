Индонезия намерена производить таблетки от COVID-19
Джакарта, 8 ноября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Глава агентства по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии Пенни Лукито надеется, что государство сможет участвовать в производстве таблеток от COVID-19, сообщает Kompas.
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«Конечно, мы счастливы, что есть таблетки от COVID-19. В будущем у нас будет возможность наладить собственное производство», — заявила Пенни Лукито в здании парламента Индонезии.
Индонезия сейчас проходит регистрацию для получения лицензии на производство таблеток от COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии снова расширило применение ограничений по коронавирусу за пределами Явы и Бали.
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