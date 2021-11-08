Брянск, 8 ноября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В Иркутской области начинается новая волна коронавируса. Об этом 8 ноября заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на телеканале «Россия 24».

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«Заранее я довёл и вообще штаб довёл, что мы выходим на четвёртую волну. Она продлится от шести до десяти недель, поэтому мы жителей предупреждали, что в этот период, 6−10 недель, нужно поберечь себя, своих детей, и самое главное для нас — это разобщение», — заявил Кобзев.

«Точно не должно быть скученности, точно места массового пребывания людей должны быть разобщены. В этом нас всегда поддерживают и министерские работники, и Роспотребнадзор», — указал он.