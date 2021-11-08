Йошкар-Ола, 8 ноября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались четыре человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Pixabay.com Больничная палата

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В период с 3 по 7 ноября летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировались.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 696 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 ноября в регионе выявили 126 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 127 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 23 531 случая. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2584 человека.

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