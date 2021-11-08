Йошкар-Ола, , 13:25 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 8 ноября выявили 126 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 127 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 23 531 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Chitazdrav.ru

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Всего выздоровел с начала пандемии 20 251 житель Марий Эл, за последние сутки выписаны 18 человек. 696 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались четыре человека среди пациентов с коронавирусом в регионе, в период с 3 по 7 ноября летальных случаев от COVID-19 в республике не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2584 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 754 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1490 человек, из них у 1476 — пневмония, 59 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки был выписан 61 пациент, при этом госпитализированы 78 жителей Марий Эл.