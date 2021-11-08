Буэнос-Айрес, 8 ноября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Министерства науки и технологий Бразилии и Аргентины подписали соглашение о партнерстве для мониторинга и выявления вариантов коронавируса в приграничных районах между двумя странами. Об этом сообщает CNN Brazil.

(сс) Alice Mafra. Prefeitura de Olinda Термометрия. Бразилия

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В проекте участвуют три бразильских штата (Парана, Рио-Гранде-ду-Суль и Санта-Катарина) и две аргентинские провинции (Мисьонес и Корриентес).

Основной целью проекта является обнаружение лиц, потенциально инфицированных вариантами коронавируса, и для этого будут проанализированы образцы положительных тестов, проведенных во всех приграничных городах.

По официальным данным, через пограничный переход Санто-Томе — Сао Борха проходит в среднем 136 грузовиков в день.

Кроме того, в среднем 200 автомобилей в день пересекают пограничную дорогу между Пасо-де-лос-Либресом и Уругвайаной, 80% из них управляются бразильцами.