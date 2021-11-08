Саранск, 8 ноября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались шесть человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано семь летальных случаев.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 765 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 ноября в регионе выявили 166 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 167 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 33 077 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4717 человек.

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