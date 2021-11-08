Саранск, , 13:00 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 8 ноября выявили 166 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 167 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 33 077 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

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За последние сутки в республике выписаны 123 человека, всего с начала пандемии выздоровели 27 595 жителей Мордовии. 765 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались семеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4717 человек. За период с 4 по 7 ноября число активных носителей вируса выросло почти на 200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 7 ноября в инфекционных стационарах республики лечение получали 2322 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 4377 человек.