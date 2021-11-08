Брянск, 8 ноября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В период новой волны коронавируса инфекции стали сильнее подвержены дети. Об этом 8 ноября заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«И количество заболевших, и количество тех, кто находится на стационарном и амбулаторном лечении… мы увидели такую тенденцию, что за период первых каникул более 800 наших детей заболело ковидом — из них более 100 человек мы госпитализировали», — заявил Кобзев.

«Поэтому для себя мы сделали вывод, что сегодня ковидом не только болеет старшее поколение, но и дети», — указал он.