Нижний Новгород, 8 ноября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 8 ноября выявили 787 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 790 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 197 588 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписан 371 человек, всего выздоровели с начала пандемии 174 705 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 39 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 8033 человек. Накануне сообщалось также о 39 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 14 850 человек. Несмотря на небольшое снижение прироста ежедневного числа заражений коронавирусом, количество активных носителей инфекции за период с 4 по 7 ноября выросло почти на 2 тыс. человек.

По состоянию на 3 ноября в регионе проведен 4 187 271 тест для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 9878 нижегородцев. Охват населения тестированием резко снизился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 412,6.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,99. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 8 ноября остаются свободными 17% коек в ковид-центрах.