Брянск, 8 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Вакцинировавшиеся граждане гораздо реже заболевают от коронавируса. Об этом 8 ноября заявил глава Брянской области Александр Богомаз на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы приводим именно статистику: что сегодня мы имеем на основании тех данных за прошедший год: то есть сколько у нас людей вакцинировалось, сколько у нас заболело вакцинированных — а заболело менее 0,7%, — сколько заболело невакцинированных — это более 15%, под 20% населения», — заявил Богомаз.