Брянск, 8 ноября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Нерабочие дни дали возможность гражданам заняться собственным здоровьем. Об этом 8 ноября заявил глава Брянской области Александр Богомаз на телеканале «Россия 24».

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«На сегодня у нас вакцинирована 431 тыс. человек, и с ревакцинацией это 467 тыс. Если взять вот эти выходные, то мы видим, что ежедневно у нас вакцинировалось и ревакцинировалось порядка 5,5 тыс. То есть порядка 1,5 тыс. это была ревакцинация, и около 5 тыс. — вакцинация», — заявил Богомаз.

«Мы видим, что последние две недели люди пошли активно на вакцинацию — мы для этого проводим всё, что можно, по всем средствам массовой информации говорим, проводим примеры людей, которые потеряли своих родных и близких», — указал он.