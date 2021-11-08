Санкт-Петербург, 8 ноября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Ленинградской области третий раз в ходе четвертой волны коронавируса выявлено за сутки более 400 новых носителей SARS-CoV-2. За прошедший день лабораторным путем в регионе было подтверждено 404 новых случая заражения коронавирусом, что на пять меньше, чем днем ранее. Об этом 8 ноября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Наибольшее количество новых зараженных лабораторным путем выявлено в крупных населенных пунктах, таких как Всеволожск, Кириши (по 27), Тихвин (22), Кудрово (21), Выборг, Сланцы (по 20), Гатчина (17), Кингисепп (13), Янино-1 (12), Волосово (10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти официально подтверждено 81 532 случая заражения коронавирусом. Из числе заболевших 62 443 человека уже выздоровели, в том числе 347 были выписаны по выздоровлению за минувший день. Умерло от COVID-19 в Ленобласти 2611 заболевших, в том числе четыре летальных исхода было зарегистрировано за 7 ноября.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в региональных стационарах развернуто 2508 ковидных коек. Из них свободны 538 коек (21,45%).

«На ИВЛ находится 42 пациента, за сутки (в больницы) поступил 101 человек»,— уточнили в комздраве.