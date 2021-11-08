Брянск, 8 ноября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Брянская область по большей части вернулась в обычный режим жизнедеятельности. Об этом 8 ноября заявил глава Брянской области Александр Богомаз на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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«Мы вводили ограничения на эти семь дней. С сегодняшнего для область работает, вся экономика работает. Только есть частичные ограничения — это спортивные мероприятия, культурные мероприятия, в школе продлили каникулы на неделю с 5 класса и выше. Все остальные работают», — заявил Богомаз.