Москва, 14 октября, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Первым и самым главным симптомом развития рака являются болевые ощущения. Об этом 14 октября заявил врач-онколог, хирург Иван Карасёв.

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Специалист призвал не терпеть головную боль, которая наблюдается на протяжении длительного времени и не снимается препаратами. Также о болезни могут говорить нарушения работы ЖКТ и изменения кожного покрова.

По его словам, на онкологию также указывают повышенная температура, которая держится долгое время, постоянная усталость, боль в горле, незаживающие царапины, сыпь, появление нетипичных выделений.

Врач добавил, что важно заниматься профилактикой — не просто перестать пить и курить, но и начать заниматься спортом.

Как сообщало ИА Регнум, врач-гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов рассказал, что белок р53 способен затормозить старение и развитие онкологических заболеваний. Для того чтобы необходимый белок оставался в организме в необходимом количестве, его можно получать из обычной пищи, употребляя её ежедневно.

Австралийские учёные обнаружили «бытовой» способ на треть снизить риск заболеть раком. Так, по полученным ими данным, всего несколько минут энергичной физической активности снизят онкологический риск на 32%. Эта нагрузка равнозначна уборке дома, стирке одежды, мытью посуды или приготовлению еды.