Саратов, , 16:45 — REGNUM В Саратовской области разрешили работу организаций, предоставляющих услуги шиномонтажа, деятельность нестандартных торговых точек, торгующих журналами и газетами. Соответствующие постановление подписал 2 ноября вице-губернатор региона Роман Бусаргин.

Шиномонтаж

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До этого, с 30 октября и до 7 ноября услуги шиномонтажа и работа торговых объектов по реализации периодических печатных средств массовой информации была приостановлена.

Внесенные изменения действуют со 2 ноября.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с 30 октября по 7 ноября закрыты учреждения общественного питания, которые работают только в режиме доставки или навынос. Также приостановили деятельность организации бытового обслуживания, салоны красоты, крытые спортобъекты и бассейны, стоматологические клиники (кроме экстренных случаев), досугово-развлекательные организации.

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