Москва, 8 ноября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. На сегодняшний день рано делать какие-либо выводы по эффективности локдауна в России, который был объявлен с 30 октября по 7 ноября. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Марьино. Первый день локдауна в Москве

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Россия борется с пандемией — трансляция»

"Пока рано делать вывод», — сказал Песков.

По его словам, эффект от локдауна «будет понятен как раз где-то только через неделю — реальный вывод».