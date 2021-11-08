Краснодар, 8 ноября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 315 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 22 детей, сообщили в региональном оперативном штабе 8 ноября. Самому старшему из заразившихся жителей — 100 лет. Накануне, 7 ноября, было выявлено 313 новых носителей инфекции.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Аппарат ИВЛ

«В Краснодаре заболели 44 человека, в Тихорецком районе — 28, в Усть-Лабинском — 25, в Белореченском — 19. В Ленинградском районе 18 новых пациентов, в Анапе — 15, в Новороссийске — 14, в Северском районе — 13. В Белоглинском районе 12 заболевших, в Кореновском и Калининском — по 11, в Лабинском — 10. В Сочи и Апшеронском районе заразились по девять жителей, в Армавире, Выселковском, Темрюкском, Мостовском и Павловском районах — по семь, в Абинском — пять», — уточнили в оперштабе.

Всего на 8 ноября в регионе подтверждено 83 925 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 58 855 человек, скончались 7 735 пациентов.

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В стационарах с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 6 642 человека, из них с подтвержденным диагнозом — 3 305 жителей. 107 человек находятся в тяжёлом состоянии — 100 на ИВЛ, семеро на ЭКМО.