Москва, 8 ноября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Конечно, никто не мог предсказать, что коронавирус охватит весь земной шар. Об этом сегодня, 8 ноября, заявил директор центра имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург в интервью газете «Известия», опубликованном на сайте издания.

Цитата из видео. kremlin.ru Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Россия борется с пандемией — трансляция»

По его словам, было абсолютно очевидно, что новый вирус — это что-то массовое. Насколько массовое, было непонятно.

«Но то, что ковид придет в Россию, было ясно любому эпидемиологу, понимающему, что такое современный транспорт и людские потоки», — пояснил Гинцбург.

Как сообщало ИА REGNUM, для полной защиты от «Дельта"-штамма коронавируса необходимо 300 нейтрализующих единиц антител, завил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Читайте подробнее: Гинцбург назвал число антител, защищающих полностью от «Дельта"-штамма