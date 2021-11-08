Екатеринбург, 8 ноября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано еще 28 смертельных исходов от коронавирусной инфекции, сообщает 8 ноября региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе скончались 7705 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В COVID-центрах в тяжелом состоянии находятся 937 граждан. Из них 503 подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести пребывают 8436 свердловчан.

За сутки выписано 507 человек. В общей сложности от коронавирусной инфекции оправился уже 146 061 гражданин.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, в Свердловской области число заразившихся коронавирусом c начала пандемии превысило 163 тысячи.