Екатеринбург, 8 ноября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Свердловской области выявили еще 732 случая заражения коронавирусом. Об этом 8 ноября сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Екатеринбурге зафиксировано 138 заражений. Также новые заразившиеся выявлены во многих других муниципалитетах региона.

Суточный показатель заразившихся коронавирусом снизился на пять. Днем ранее было зарегистрировано 737 случаев.

С начала пандемии в регионе выявили 163 211 случаев заражения. Оправился от болезни 146 061 свердловчанин. По причине коронавирусной инфекции умерли уже 7705 человек.