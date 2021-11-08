Москва, 8 ноября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. От осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией, в Москве скончались за сутки 97 человек, сообщили 8 ноября в оперативном штабе столицы.

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За сутки госпитализация потребовалась 1297 пациентам, 747 заболевших находятся на ИВЛ. В штабе рассказали, что победили болезнь и были выписаны 5262 пациента.

Отметим, что уровень суточной смертности от коронавирусной инфекции в столице в последние дни почти не меняется. Всего в столице умерли от ковида 32 112 человек.