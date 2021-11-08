Воронеж, 8 ноября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 799 новых случаев заражения коронавируса, сообщили 8 ноября в региональном оперативном штабе. Накануне, 7 ноября, было выявлено 796 новых носителей инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Воронежской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили уже 160 626 человек. Выздоровели 120 220 пациентов с ранее выявленным заражением коронавирусом, в том числе 133 выписаны за последние сутки.

В регионе продолжает расти число жертв инфекции — за минувшие сутки скончались ещё 48 человек. Всего СOVID-19 унёс жизни 7 698 воронежцев.

Отметим, что с 8 ноября в Воронежской области снят режим нерабочих дней — сотрудники большинства учреждений и предприятий вернулись на работу. Вместе с тем, закрытыми остаются учреждения культуры, заведения общепита, закрыты досуговые заведения, учреждения розничной торговли, кроме аптек и продовольственных магазинов. Вузы возобновили деятельность, но в онлайн-режиме.