Москва, 8 ноября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. За последние сутки в России выявили 4982 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 8 ноября в оперативном штабе РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это примерно соответствует показателю прошлых суток — 4975 выявленных заражений. Отметим, что ещё неделю назад суточный прирост превышал 7−8 тыс. случаев.

Всего в России с начала пандемии выявили 1 866 606 случаев заражения коронавирусом. При этом 1 641 106 заболевших выздоровели.