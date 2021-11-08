Москва, 8 ноября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Число смертей от коронавирусной инфекции в России за сутки увеличилось на 1190, сообщили 8 ноября в федеральном оперативном штабе.

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Напомним, абсолютный максимум был зафиксирован 4 ноября, когда скончались 1195 человек.

За сутки в Москве ушли из жизни 97 человек, в Санкт-Петербурге — 85, в Подмосковье — 57, в Воронежской области — 41, в Нижегородской области — 39.

Суммарно с начала пандемии от ковида в России умерли 248 004 человека.