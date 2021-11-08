Воронеж, 8 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Решение об открытии театров, музеев, концертных залов и библиотек в Воронежской области власти пока не приняли. Разъяснения в связи с режимом работы учреждений культуры опубликовало правительство региона в телеграм-канале 8 ноября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В театре

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Россия борется с пандемией — трансляция»

В частности, сообщается, что вопрос о возможности поэтапного возобновления деятельности культурных и развлекательных учреждений с 13 ноября планируется рассмотреть на ближайшем заседании регионального оперативного штаба.

Если такое решение будет принято, то наполняемость для музеев, театров, концертных залов, библиотек должна быть не выше 50%. Для посещения мероприятий посетителям необходим сертификат или QR-код (на электронном или бумажном носителе) о вакцинации против COVID-19 либо документ о перенесенном COVID-19 при условии, что с даты выздоровления прошло не более шести месяцев. Также можно предъявить справку о медотводе, если имеются противопоказания для прививки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области с 25 октября по 7 ноября был введен режим нерабочих дней. С 8 ноября к работе в штатном режиме вернулись детские сады, школы. Вместе с тем, закрытыми остаются заведения общепита, развлекательные учреждения.