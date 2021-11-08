Белгород, 8 ноября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Белгородской области 8 ноября выявлено 333 новых носителя коронавируса — на семь меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество заражений превысило 65 тысяч. Зарегистрировано три летальных исхода, на вакцинацию от СOVID-19 за сутки записались 2 072 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 65 257 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 53 819 человек, из них 29 выписаны за минувшие сутки. От осложнений скончались 1 348 пациентов.

Продолжает лечение в стационарах 3 401 человек, получают амбулаторную помощь от коронавируса 6 689 жителей, на самоизоляции находятся 26 430 белгородцев.

На вакцинацию от СOVID-19 подано 853 196 заявок, двукратные прививки получил 762 461 человек.