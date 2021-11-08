Москва, 8 ноября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Федеральный штаб 8 ноября опубликовал свежую статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.

Коронавирус

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Согласно новым данным, за сутки в стране выявлено 39,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее, 7 ноября, в стране подтвердилось 39 165 случаев заражения.

Несмотря на рост, показатель не является рекордным. На общую статистику повлияли относительно невысокие результаты в Москве, где за сутки выявили 4982 новых носителя вируса. Следом за столицей идёт Подмосковье — 3429 случаев заражения. На третьем месте Санкт-Петербург — 2597. Четвёртой стала Самарская область, где за сутки выявили 1736 случаев заражения.

Суммарно за время пандемии, по информации штаба, в России выявили 8 834 495 случаев заражения.