Санкт-Петербург, 8 ноября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге выявили 2597 новых случаев коронавируса, это на 46 случаев больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 8 ноября в федеральном оперштабе. Таким образом, после двухдневного снижения суточная статистика заражения коронавирусом снова начала расти.

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Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге также вновь увеличилась: за 7 ноября зарегистрировано 85 летальных исходов, на два случая больше, чем сутками ранее.

Всего за время пандемии в Петербурге зафиксировано 733 059 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 661 116 человек, в том числе 1138 пациентов выписаны за последние сутки. От ковида как главной причины смерти скончались 24 552 человека.