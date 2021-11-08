Сеул, 8 ноября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В 2020 году в Южной Корее зафиксировали сокращение числа «международных браков». Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на Статистическую службу страны.

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Согласно опубликованным данным, в прошлом году в стране было зарегистрировано 16 177 браков между гражданином Южной Кореи и гражданином другой страны, что на 34,6% меньше, чем в 2019 году.

Известно, что это минимальный показатель с 2008 года. Эксперты отмечают, что сокращение показателя может быть связано с жесткими ограничениями на передвижение за границу из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что число детей, рождённых в «международных браках», увеличилось на 8,5%, до 16 421 ребенка, что составляет 6% от общего числа детей, рожденных в стране.

В 2020 году было зарегистрировано 8685 случаев развода среди мультикультурных пар, что на 12% меньше, чем в 2018 году.