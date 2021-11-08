Ростов-на-Дону, 8 ноября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Митрополит Ростовский и Ноовчеркасский Меркурий в слове по окончании божественной литургии в день празднования Казанской иконы Божией Матери в соборе Рождества Пресвятой Богородицы посетовал на отсутствие верующих в храме.

Булатова Екатерина ИА REGNUM В храме

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«Были времена и тяжелее, чем те, что переживаем сейчас мы, и поэтому не в обстоятельствах кроется наша сегодняшняя разобщенность, а в нашем маловерии и скудости сердечной. Взять сегодняшний пример: день выходной, а храм — полупустой. Что это — страх заразиться, или нечто иное? Если бы так, то мы не наблюдали бы огромное стечение людей сегодня же на рынке, что находится по соседству», — сказал глава Донской митрополии.

Он отметил, что человек, отказывающийся от пищи духовной, внутри остаётся пуст.