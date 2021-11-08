Джакарта, 8 ноября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что правительство закупит около миллиона таблеток против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам министра, цена на таблетки от коронавируса была относительно низкой.

«По нашим расчетам, это $40−50, так что это не слишком дорого. Мы планируем купить 600 тысяч или один миллион таблеток от коронавируса в декабре», — заявил Буди Гунади Садикин.

Считается, что пациенту с COVID-19 потребуется восемь таблеток препарата от коронавируса ежедневно, которые необходимо принимать в течение пяти дней.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что три типа вакцины против коронавируса получили разрешение на экстренное использование для детей в возрасте 5−11 лет.