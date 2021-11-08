Канберра, 8 ноября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Западной Австралии Марк Макгоуэн занял жесткую позицию в отношении защиты населения своего штата от COVID-19, заявив, что не снимет запрет на пересечение границы до тех пор, пока 90% жителей его штата старше 12 лет не будут полностью вакцинированы. Однако глава федерального правительства Австралии Скотт Моррисон не разделяет такой подход главы региона и обвинил его в том, что он причиняет больше вреда, чем пользы, держа границу своего штата закрытой. Об этом 8 ноября сообщил новостной портал News.com.au.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

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Согласно текущим прогнозам, пишут журналисты, правительство Западной Австралии не успеет вакцинировать 90% населения до февраля 2022 года.

Выступая 8 ноября на пресс-конференции в Ньюкасле, премьер-министр страны Моррисон публично выразил недовольство в адрес Макгоуэна. В частности, он отметил, что глава штата нарушает правила игры, отказываясь снимать ограничения после достижения 80-процентного охвата вакцинации, что ранее было согласовано на заседании национального кабинета министров.