Сидней, Австралия, 8 ноября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Масочный режим будет по-прежнему обязательным для учеников выпускных классов, сдающих 9 ноября выпускные экзамены в школах Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии). Об этом 8 ноября, выступая на пресс-конференции в Сиднее, сообщил премьер-министр штата Доминик Перротте, передает телеканал Nine News.

Phil Whitehouse Сидней, Австралия

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Журналисты, отмечают, что общество критикует местные власти за то, что те так и не отменили масочных режим при проведении выпускных экзаменов невзирая на тот факт, что в настоящее время уровень вакцинации двумя дозами в штате достиг 90%.

В ходе пресс-конференции Перротте признался, что ему жаль выпускников.

«Я приношу свои извинения студентам, которые столкнутся с этой проблемой помимо всех других проблем за эти последние 18 месяцев», — заявил премьер-министр штата.