Екатеринбург, 8 ноября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Екатеринбуржцам вернули QR-коды после сбоя на портале Госуслуг. Об этом пишут СМИ.

Александр Полегенько ИА REGNUM Проверка QR-кода

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Сотни екатеринбуржцев утром 8 ноября столкнулись с проблемой. Их QR-коды оказались просроченными из-за обновления портала Госуслуг, сообщает URA.RU.

Ранее срок действия кода составлял год. С обновлением системы он сократился вдвое и оказался действительным всего в течении полугода.

Оказалось, что обновление было связано с вступлением в силу правила о единой форме сертификата. О нововведениях Минздрав предупреждал в октябре, однако об изменении срока действия QR-кода в приказе ничего не сказано.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Минздраве РФ заявили о том, что срок действия QR-кодов, выдаваемых после вакцинации от COVID-19, не изменится.