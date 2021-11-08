Джакарта, 8 ноября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что три типа вакцины против коронавируса получили разрешение на экстренное использование для детей в возрасте 5−11 лет, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Разрешение получили вакцины Sinovac, Sinopharm и Pfizer.

По словам министра, вакцинация детей в возрасте 6−11 лет в Индонезии начнется, если 50% населения страны получат вторую дозу вакцины против коронавируса.

В настоящее время правительство Индонезии уделяет приоритетное внимание вакцинации пожилых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии предоставило последнюю информацию о вакцинации пожилых людей в стране.