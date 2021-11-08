Москва, 8 ноября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») рад, что у правительства РФ хватило решимости отменить решение Минздрава о сокращении сроков действия сертификатов.

Duma.gov.ru Александр Хинштейн

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"Слава Богу, у правительства хватило решимость восстановить статус-кво, отменив прежнее решение Минздрава о сокращении сроков действия сертификатов», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

По его убеждению, «совершенно очевидно, что такие решения надо широко анонсировать заранее, а не создавать массовые неудобства для людей, тем более в моменты пиковой нагрузки».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сокращение сроков действия ковид-сертификатов Минздрав и Минцифры объяснили сбоем программного обеспечении при смене формата сертификата. Ожидается, что сроки действия сертификатов вернут в течение дня. Вместе с тем портал «Госуслуг» работает со сбоями.