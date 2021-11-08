Кишинёв, 8 ноября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В Молдавии с 8 ноября запретили проведение частных массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Pexels.com Карантин

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Запрет касается свадеб, поминок и других застолий. Ранее в стране разрешалось собирать до 50 человек в закрытых помещениях и до 100 человек — на открытом воздухе.

Также приём в санатории и реабилитационные учреждения республики проводится только при наличии у клиента теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 48 часов. Эта мера распространяется и на привитых от COVID-19.

Стоит отметить, что власти Молдавии продлили режим чрезвычайного положения до 30 ноября. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья республики рекомендует до 1 декабря привить от COVID-19 до 95% работников в тех сферах, где их деятельность связана с частым взаимодействием с клиентами.